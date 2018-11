Vanackere: “CD&V enige die afgelopen 20 jaar telkens vrouw heeft voorgedragen”

Steven Vanackere (CD&V) werd gisteren benoemd als directeur van de Nationale Bank. Rond zijn benoeming was de voorbije weken heel wat heisa ontstaan. Vanackere vervangt zijn partijgenote Marcia De Wachter waardoor er nu geen enkele vrouw meer in het zeskoppig directiecomité zit. Daar kwam forse kritiek op, maar CD&V hield vast aan zijn keuze. Vanackere zelf vindt de heisa rond zijn benoeming opmerkelijk.

Volgens Vanackere is zijn partij de enige die de afgelopen twintig jaar benoemingsronde na benoemingsronde een vrouw heeft voorgedragen. “Mochten alle andere partijen het in de afgelopen jaren belangrijk gevonden hebben om voor een goede balans te zorgen, dan was deze heisa niet nodig geweest”, zegt hij bij VTM NIEUWS.

“Ik ben zelf een grote voorstander van meer genderbalans. Ik heb in al mijn benoemingen en beslissingen heel veel vrouwen kunnen aanduiden, maar ik kan mezelf niet veranderen in een vrouw.”