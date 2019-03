In Aalst kan het carnaval dit weekend weer losbarsten. Dat zal gebeuren op het nummer 'Leef' van André Hazes jr. Het is een ongeschreven wet onder de carnavalsgroepen in Aalst om niet hetzelfde nummer te coveren, maar dat is dit jaar niet gelukt. Er zijn in totaal zeven versies van 'Leef', met titels als 'Tsjeef' en 'Teef'.