Van gewond dier tot springpaard

In augustus 2010 vielen onbekenden een veulen aan met een bijl terwijl het rustig in de wei stond te grazen in Hasselt. Het beest raakte levensgevaarlijk gewond en de daders zijn tot op de dag van vandaag nog niet gevat. Toch is er ook goed nieuws: het paard, Kastelino, is aan de beterhand. Dat meldt RTL.

De eigenaar van het paard ging ervan uit dat het dier de aanval niet zou overleven. Dat zou waarschijnlijk ook zo geweest zijn, was het niet voor chirurg Tom Mariën. Op vraag van de eigenaar deed hij er alles aan om het dier te redden.

Mariën, eigenaar van de Equitom Equine Clinic in Lummen, moest het dier meer dan twee en een half uur opereren en had meer dan twintig meter draad nodig om de diepe wonden te stoppen. “Het was de grootste wonde die ik ooit gezien heb”, aldus Mariën.

Stamceltherapie als redmiddel

Om de wonde te genezen, kreeg Kastelino onder andere stamceltherapie en zelfs dan was Mariën niet zeker dat het paard zou genezen. “Het heeft ongeveer acht maanden tot een jaar geduurd voordat de wonde volledig toegegroeid was”, vertelt Mariën.

Traumatische ervaring

De aanval heeft fysiek nauwelijks sporen nagelaten bij het paard en ook mentaal lijkt Kastelino de traumatische ervaring verwerkt te hebben. “Ik dacht dat hij een levenslang trauma zou opgelopen hebben, dat hij bang van mensen zou zijn, maar hij is juist heel sociaal”, aldus Mariën.

Sportpaard

Een paar weken geleden heeft Kastelino zelfs meegedaan aan een wedstrijd. “We hadden niet kunnen dromen dat hij op een dag fit genoeg zou zijn om wedstrijden mee te rijden. Onze grootste verwezenlijking is dat hij een sportpaard is geworden. Iets wat vier jaar geleden compleet onmogelijk leek”, aldus Mariëns echtgenote.