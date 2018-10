Van de Steen na FAROEK: "Weinig hoopvol"

David Van de Steen blijft weinig hoopvol na de uitzending van ons opsporingsprogramma FAROEK waarin een nieuw spoor in het onderzoek naar de Bende van Nijvel werd blootgelegd. "Je verwacht dat ze na dertig jaar toch verder staan dan dat. Het enige nieuwe dat ik gehoord heb is het verhaal van de jutten zak opgehaald door die drie mannen, en dat is heel bizar", zegt Van de Steen.

Van de Steen verloor bij de overval op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985, waarbij acht mensen om het leven kwamen, zijn ouders en zijn zus.

Hij zag in de uitzending van ‘FAROEK’ maar één nieuw element. "Dat die rode auto (Volkswagen Golf GTI, nvdr.) zwart gespoten is, dat weten we al twintig jaar. Ik heb nog heel weinig vertrouwen in dat zooitje. Je verwacht dat ze na dertig jaar toch verder staan dan dat. Het verhaal van de drie mannen die met de Renault (R4) toekomen en de jutten zak is nieuw, maar zeer bizar.

Is het waar of niet, ik weet het niet. Jef Vermassen en ik hebben al veel meer concrete elementen doorgespeeld dan hetgeen waarvoor ze nu een oproep doen. Ik weet niet goed wat ik er moet van denken”, zegt Van de Steen nog.