Valentijn zorgt voor drukte bij rozentelers

De Belgische telers zetten alles op alles om hun rozen rond deze tijd zo mooi mogelijk te krijgen. Een boeket rozen is dan ook een populair cadeau voor Valentijn. Gelukkig zat het weer de laatste weken mee, waardoor de rozen mooi ontwikkeld zijn.

De meeste rozen die in de Belgische winkels liggen, komen uit Kenia, Ethiopië of Ecuador. Toch zijn er ook in Vlaanderen 38 rozentelers, hoewel het geen gemakkelijke stiel is.

“Rozen telen moet echt een passie zijn, anders hou je het niet vol”, zegt rozenteler Wim Scheers. “Het is zeven dagen op zeven werken. Daarnaast moest ook de temperatuur goed zijn, de belichting, de watergift,…Heel het verhaal moet kloppen om kwaliteit te kunnen kweken.”

Gelukkig zaten de omstandigheden deze keer mee, zodat de rozen vandaag mooi staan voor Valentijn. Vooral het zonnige weer van de voorbije week is een extra stimulans geweest, omdat de knoppen van de rozen zo goed konden ontwikkelen.