Vaders bewegen te weinig met kinderen

Vaders bewegen en spelen te weinig met hun kinderen. Volgens een enquête uitgevoerd door de vrouwenvereniging van het Socialistisch Ziekenfonds komt dat vooral door een gebrek aan tijd.

In Plopsaland, in de Panne, is vandaag een woonkamer omgebouwd tot avonturenpark, speciaal voor vaderdag. De kinderen kunnen er samen met hun vader bewegen en spelen.

Met het initiatief wil de vrouwenvereniging van de Socialistische Mutualiteiten vaders stimuleren om meer te bewegen met hun kinderen. Want acht op de tien wil dat wel, maar heeft er te weinig tijd voor.