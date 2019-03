Vader na doorbraak in cold case: "Een enorme opluchting"

In Oost-Vlaanderen is een 43-jarige verdachte opgepakt in de moordzaak op Jens De Block. Die 29-jarige man werd in 2000 gewelddadige vermoord in Sint-Niklaas maar er werd nooit een dader geïdentificeerd. “Een enorme opluchting”, zegt Romain De Block, de vader Jens, aan VTM NIEUWS.

Jens De Block werd op zondagochtend 22 oktober vermoord teruggevonden op de parking van het Gemeentekrediet. Het gerecht is er nooit in geslaagd om de identiteit van de dader te achterhalen. Maar de federale gerechtelijke politie en het parket van Oost-Vlaanderen hebben het dossier recentelijk opnieuw onderzocht.

Vandaag meldt het parket dat het "door middel van moderne technieken" tot een doorbraak is gekomen. Een 43-jarige verdachte in Buggenhout kon worden opgepakt.

De man is intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter van Dendermonde. Die heeft belist om de man aan te houden op verdenking van moord. Het onderzoek loopt ondertussen nog verder naar mogelijke mededaders.