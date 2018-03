Vader An Marchal: "Ik ben niet verrast"

De familie van An Marchal, één van de slachtoffers van Marc Dutroux, was niet verrast over het penitentiair verlof van Michel Lelièvre. De vroegere handlanger van Dutroux mocht begin deze maand voor het eerst de gevangenis verlaten voor een dag en een nacht. “Ik had mij kunnen voorstellen dat dit zou gebeuren”, zegt Paul Marchal aan VTM NIEUWS.

“Dat deze man ook een dag vrij mag krijgen, dat is altijd wrang om te voelen”, vertelt Paul Marhcal, de vader van An. “Maar in vergelijking met Michelle Martin, die vijf jaar móést gaan zitten en intussen al helemaal vrij rondloopt, had ik mij kunnen voorstellen dat dit ging gebeuren.”

Lelièvre moest zich tijdens het verlof aan een aantal voorwaarden houden. Zo moest hij wegblijven uit de provincie Limburg, net om de familie Marchal niet tegen het lijf te lopen. De familie werd op voorhand ook verwittigd door een justitie-assistente.

De vroegere handlanger van Dutroux mocht de cel een dag en een nacht verlaten om zich voor te bereiden op zijn definitieve vrijlating, maar daar probeert de familie Marchal voorlopig nog niet aan te denken. “Hoe kan je je voorbereiden op de vrijlating van iemand die je dochter ontvoerd en misbruikt heeft, vastgehouden heeft en vermoord heeft. Hoe kan je je erop voorbereiden om dat te aanvaarden?”, vraagt de vader van An Marchal zich af.

Bekijk ook: