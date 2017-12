Vader Mailys: "Politie nam ons niet serieus"

De politie moet slachtoffers van stalking beter beschermen. Dat zegt de papa van Mailys Descamps. Ze was achttien jaar toen ze in juli vermoord werd door haar ex-vriend en bodybuilder Alexander Dean. Hij had haar wekenlang gestalkt, maar volgens de vader deed de politie daar niets tegen, met alle gevolgen van dien.

De 18-jarige Mailys werd op 25 juli met verschillende messteken om het leven gebracht in het West-Vlaamse Moere, in Gistel. Ook haar grootmoeder en grootvader werden er levenloos aangetroffen in en rond de woning.

De politie arresteerde een dag later het ex-vriendje van Mailys, bodybuilder Alexander Dean. Hij werd opgepakt in een Delhaizewinkel in Oostende, met het mes waarmee de moorden gepleegd waren nog op zak.

Stalking gemeld

Alexander Dean was op dat moment al gekend bij de politie. Hij viel zijn ex-vriendin al een tijdje lastig, waardoor haar familie zes keer naar de politie belde. Maar volgens de ouders van Mailys nam de politie de meldingen nooit ernstig. Zij zeggen dan ook enorm ontgoocheld te zijn in de politie.

“De politie zei dat als ze hem in de gevangenis zouden steken, hij er nog agressiever ging uitkomen. Maar als de politie haar werk gedaan had, zouden zeker mijn ex-schoonouders nog leven. Er is uiteraard maar één schuldige en dat is niet de politie, maar de politieagenten waar wij mee geconfronteerd zijn geweest, hebben hun werk alles behalve serieus genomen”, klinkt het.

Klacht ingediend

De ouders van Mailys hebben klacht ingediend bij het Comité P, dat de werking van de politie onderzoekt. “Ik hoop dat er lessen kunnen getrokken worden en dat er effectief iets gedaan wordt met klachten over stalking. Stalking moet op de agenda gezet worden,” besluit de vader van Mailys.