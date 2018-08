Vader laat zoon (10) autorijden

Er zijn opvallende beelden opgedoken op YouTube waarin een vader zijn tienjarige zoon laat autorijden in Watermaal-Bosvoorde. De vader bedient alleen de pedalen, terwijl de jongen stuurt. De politie heeft daarvoor een proces-verbaal opgemaakt.

“Daar zien we de jongste bestuurder. Hij is maar tien jaar oud”, zegt de passagier in het filmpje. De man filmpt de opmerkelijke autorit door Watermaal-Bosvoorde. Ze overtreden de ene na de andere verkeerswet.

Geen speeltuin

Verkeersorganisatie Vias heeft gereageerd op het filmpje en vindt het compleet onverantwoord. “De vader heeft duidelijk niet door dat het verkeer geen speeltuin is”, zegt woordvoerder Stef Willems.

De politie heeft de dader geïdentificeerd en een pv doorgestuurd naar het parket.