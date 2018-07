VAB wil maatregelen tegen kop-staartaanrijdingen

Er moeten dringend maatregelen komen om kop-staartaanrijdingen met vrachtwagens in files te vermijden, zeker als de snelweg urenlang dicht moet. Daar dringt Mobiliteitsorganisatie VAB op aan bij minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Vanmorgen nog gebeurde zo'n kop-staartaanrijding op de E19 in Loenhout, en twee weken geleden vielen 2 doden bij een ongeval in Oelegem.

Die maatregelen moeten helemaal niet ingewikkeld zijn, zegt VAB. "De dynamische snelheidsborden zouden kunnen aangeven over hoeveel meter de file begint", zegt woordvoerder Joni Junes aan VTM NIEUWS.

"Daarnaast laat technologie toe dat vrachtwagens elkaar kunnen waarschuwen voor files. En als derde maatregel zouden we de maximumsnelheid ook bij filedreiging al verlagen naar negentig kilometer per uur", zegt Junes nog.

Het initiatief komt niet van VAB zelf, maar van hun leden. Zij zijn het beu dat er zo veel kop-staartbostingen gebeuren met vrachtwagens, met lange files tot gevolg.

VAB heeft het probleem voorgelegd aan zeven verkeersexperts, en vroeg ook de mening van 2000 Vlamingen. Zij willen oplossingen, zegt VAB.