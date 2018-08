Vanaf vandaag mag je in Mechelen in een bloembak plassen. Niet eender welke, maar wel eentje die dienst doet als ecologisch urinoir.

Die bevat stro en als je daar in plast, wordt dat compost. Het is een manier om de plaag van wildplassen in te dijken. In Parijs hebben ze sinds kort ook ecologische urinoirs geïnstalleerd.