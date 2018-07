Unizo steunt juwelier: “Hij is in eerste plaats slachtoffer”

De Unie van Zelfstandige Ondernemers, Unizo, steunt de juwelier uit Oostakker die gisterenmiddag een verdachte van een overval doodschoot. "We gaan uit van maximaal begrip voor de onmenselijke situatie waarin de juwelier zich bevond. Per slot van rekening zijn en blijven het de betrokken overvallers, waarvan de tweede nog altijd voortvluchtig is, die met hun agressie deze bal aan het rollen hebben gebracht", zegt de organisatie.

Twee overvallers stapten zaterdag juwelier Moens in Oostakker binnen. De twee gingen bijzonder gewelddadig te werk en gingen met hun buit op de vlucht met een bromfiets. De juwelier opende op straat het vuur en raakte de persoon die achteraan op de bromfiets zat. De man overleed ter plaatse.

Begrip

Unizo reageert geschokt en vraagt begrip voor de juwelier. "De stress, de angst, de woede die dat bij de betrokken winkeliers opwekt, maakt het heel menselijk en begrijpelijk dat ze hard willen terugslaan van zodra ze de kans zien", zegt Danny Van Assche van de Unie.

De organisatie dringt aan op verscherpte maatregelen van de overheid om overvallen als deze te voorkomen. "Onze ondernemers hebben nog te vaak het gevoel er alleen voor te staan en als slachtoffer telkens aan het kortste eind te trekken. In dat verband is het erg belangrijk dat de straffen die aan overvallers worden opgelegd ook effectief worden uitgevoerd", zegt Van Assche.

De Unie verwijst naar haar Ondernemerslijn voor ondernemers die vragen hebben of hun eigen ervaring kwijt willen. Die is 7/7 bereikbaar op 0800 20 70 en via ondernemerslijn@unizo.be.