Tweede hittegolf is feit: "Al hele zomer warmer dan normaal"

De tweede officiële hittegolf van 2018 is een feit. Rond 14.30 uur werd in Ukkel de grens van 30 graden Celsius bereikt. “Maar het is al bijna de hele zomer elke dag warmer geweest dan de gemiddelde temperatuur”, zegt VTM-weervrouw Jill Peeters.

De eerste hittegolf startte op 13 juli en duurde tot en met 27 juli. De tweede hittegolf zou als begindatum 29 juli hebben en de einddatum zou wellicht in de tweede helft van volgende week liggen. Het is van 2006 geleden dat we twee hittegolven in hetzelfde jaar hadden. Dat was ook zo in 1995 en 1911. Het record blijft 1947, met vier. De langste hittegolf in ons land werd ook opgetekend in 1947 en duurde toen 19 dagen. De cijfers gaan terug tot 1901.

Om klimatologisch van een hittegolf te kunnen spreken, zijn er minstens vijf opeenvolgende dagen met een temperatuur van 25 graden Celsius of meer nodig, waarvan bovendien minstens drie dagen met temperaturen van 30 graden Celsius of meer. De hittegolf eindigt op de dag dat de maximumtemperatuur in Ukkel onder de 25 graden zakt.

"Al hele zomer warmer dan normaal"

Het is inderdaad de tweede officiële hittegolf van het jaar, maar volgens weervrouw Jill Peeters is er eigenlijk al langer sprake van een hittegolf. “Vorige week maandag is in Ukkel net geen 25 graden gehaald, waardoor de eerste hittegolf officieel ten einde kwam.”

“Maar er zijn deze zomer nog maar vier dagen geweest dat de temperatuur onder de normale waarden lag”, vertelt Jill Peeters. “Dat wil dus zeggen dat het al bijna de hele zomer warmer is dan normaal.”

Wisselvalliger

“Het blijft nog warm tot volgende week woensdag, maar daarna krijgen we even wat wisselvalliger weer. Maar zoals het er nu naar uit ziet, krijgen we in de tweede helft van augustus opnieuw warme en droge dagen.”