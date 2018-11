Twee jaar cel met uitstel voor advocaat die relatie begon met tienermeisje

Een 43-jarige advocaat, die een relatie aanknoopte met een tienermeisje, is door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor het aanranden van de eerbaarheid van een minderjarige.

De veertiger en het nu 18-jarige meisje zijn al vier jaar samen. Hij was haar overbuurman en deelde dezelfde hobby met haar: paardrijden. Ze brachten veel tijd samen door en werden in oktober-november 2014 een koppel. Hun relatie werd seksueel vanaf de zomer van 2015.

Toen de broer en de zus van het meisje amoureuze berichten op haar gsm ontdekten, stapten ze naar de politie. Het meisje werd verhoord en gaf toe dat ze een seksuele relatie had met de advocaat. Ze zei dat ze elkaar graag zagen en dat hij haar nooit tot seks had gedwongen.

Op 15-jarige leeftijd werd ze zwanger. De advocaat erkende dat hij de vader was. Hij zei dat ze bewust voor het kind gekozen hadden. Ze wilden bij elkaar zijn en hij wilde samen met haar voor het kind zorgen. Hij had met seksueel contact willen wachten tot zijn vriendin de vereiste leeftijd had, maar het was anders gelopen.

Hun kindje is intussen twee jaar oud en het stel is nog altijd samen. Ook al stemde het meisje met de seksuele contacten in, toch blijft het juridisch gezien aanranding, omdat ze nog geen 16 jaar was. Voor verkrachting werd hij vrijgesproken.

Te ernstig voor opschorting

De advocaat had om de gunst van de opschorting gevraagd, maar daar vond de rechtbank de feiten te ernstig voor. "Hij wist dat indien hij zijn gevoelens in daden zou omzetten, hij strafbare feiten zou plegen. Niettemin liet hij zijn seksuele verlangens de bovenhand nemen boven de wettelijke absolute minimumgrens voor seksuele contacten. Zelfs nadat hem een contactverbod werd opgelegd, bleef hij strafbare seksuele contacten met haar hebben."

Hij kreeg daarom een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd, volledig met uitstel. De rechtbank hield rekening met zijn schuldinzicht, zijn gunstig strafregister, het tijdsverloop sinds de feiten en de manier waarop zijn relatie met het meisje intussen verder ontwikkeld is. "Door een straf met uitstel kan hij blijvend de verantwoordelijk opnemen voor zijn kind", besloot de rechtbank.

De rechtszaak werd achter gesloten deuren behandeld. De verdediging had de rechtbank gevraagd om ook de uitspraak achter gesloten deuren te doen, maar daar werd niet op ingegaan.