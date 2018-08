Twee bedrijven vernield na brand in Pittem

In Pittem, West-Vlaanderen, zijn een autohandel en een rubberbedrijf vernield door een zware brand. Het vuur is op dit moment nog niet onder controle.

Het vuur ontstond in de autohandel XLT langs de Brugsesteenweg. “Arbeiders waren aan een auto aan het werken toen er plots een ontploffing en een steekvlam was”, zegt commissaris Filip Feraux van de lokale politie Regio Tielt aan VTM NIEUWS. “In geen tijd stond de autohandel in lichterlaaie, en het vuur is overgeslagen op het rubberbedrijf ernaast. Beide bedrijven zijn volledig uitgebrand.”

Twee arbeiders, die op het moment van de ontploffing aan de auto aan het werken waren, raakten gewond. “Ze werden allebei naar het ziekenhuis overgebracht, maar één van de arbeiders heeft dat al weer mogen verlaten”, zegt commissaris Feraux nog.

De rookpluim is tot kilometers ver te zien. Verschillende posten van de brandweerzone Midwest zijn ter plaatse. Het vuur is twee uur later nog niet onder controle. De N50 is afgesloten voor het verkeer.