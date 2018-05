Turnlessen niet creatief genoeg

De lessen lichamelijke opvoeding in het lager onderwijs moeten beter. Dat blijkt uit een doorlichting van het ministerie van tweehonderd scholen. De eindtermen halen ze wél, maar “de lessen kunnen veel creatiever”, luidt het.

Kinderen kunnen in de turnles wel wat ze moeten kunnen, maar het aanbod is te mager. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stelt voor om ook tijdens andere vakken, bijvoorbeeld in de wiskundeles, te bewegen: “De maaltafels kunnen ook aangeleerd worden met bewegingen.” Er moeten ook meer vakleerkrachten ingezet worden. Zo kunnen kinderen al op jonge leeftijd turnles volgen.

Na de doorlichting hebben de scholen nog drie jaar tijd om de kwaliteit van hun lessen te verbeteren.