Trouwstoet op E17: 18 mensen komen voor

Vandaag moesten achttien personen zich samen komen verantwoorden naar aanleiding van de huwelijksstoet op de E17 in Lokeren, in februari van vorig jaar. De Dendermondse politierechter Peter D’Hondt was alvast niet mals voor hen. "De trouwkaravaans maken geen onderdeel uit van deze samenleving. U hindert het verkeer en het lokt agressie uit bij andere bestuurders."

Op 11 februari 2017 ontving de politie verschillende meldingen over een huwelijksstoet van een twintigtal voertuigen. De karavaan situeerde zich op de E17 ter hoogte van Lokeren in de richting van Kortrijk, en zette zich voort op de R4 richting Terneuzen.

"Het verkeersonveilig gedrag bestond uit onder meer: draaien/keren op de snelweg, rijden op de pechstrook, met de vier richtingsaanwijzers in werking rijden, uit het voertuig hangen, verkeer tot stilstand brengen, filmen en uitstappen", stelt het openbaar ministerie.

De politie kwam ter plaatse en haalde de stoet uit het verkeer. Uiteindelijk konden er achttien verdachten geïdentificeerd worden. Het gaat om mannen van Turkse afkomst uit Lokeren, Turnhout en Antwerpen. "Dat is traditie van bij ons uit Turkije", vertelde één van de beklaagden over de trouwstoet.

Scherpe politierechter

Politierechter Peter D'Hondt waarschuwde de verdachten. "Hier is dat niet zo. De trouwkaravaans maken geen onderdeel uit van deze samenleving. U hindert het verkeer en het lokt agressie uit bij andere bestuurders. Als jullie ook nog eens rechtsomkeer maken en beginnen te dansen op de snelweg, dan is het hek van de dam. Dat zorgt voor verzuring en een hoop racisten erbij. Dit is niet voor herhaling vatbaar”, zei hij.

Wat riskeren ze?

Het openbaar ministerie vordert voor de beklaagden vijf jaar rijverbod, geldboetes van 2.000 tot 4.000 euro en de verbeurdverklaring van zes wagens gebruikt in de trouwstoet. De verdediging verzet zich tegen de vordering.

Verschillende beklaagden betwisten trouwens ook hun rol in de feiten. "Ik reed niet trager dan 70", "ik ben niet uitgestapt", "ik dacht dat er file was en ben beginnen vertragen", "ik wist niet wat er aan de hand was", stelden enkele verdachten. De uitspraak valt op 29 juni.