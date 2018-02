"Trekken belang van partijstelling in twijfel"

Advocaat Sven Mary heeft met zijn cliënt Salah Abdeslam overlegd over de burgerlijke partijstelling van V-Europe, en zegt dat ze het “belang ervan in twijfel trekken”. “Wij zullen daarover spreken om 13.30 uur, wanneer de zitting hervat.”

Meteen bij de start van het proces stelde V-Europe, een vereniging die zo'n 200 slachtoffers van terrorisme verenigt, zich burgerlijke partij.

Mary vroeg daarom om met zijn cliënt te praten. Aangezien dat in de rechtszaal moet gebeuren en iedereen, behalve twee agenten, de zaal daarvoor moeten verlaten, werd de zitting geschorst. Het overleg duurde amper vijf minuten.

“Wij hebben gesproken over de burgerlijke partijstelling, waarvan wij het belang in twijfel trekken. Andere partijen trouwens ook. Ik heb gevraagd om daarover een standpunt in te nemen, en hij en wij hebben dat ook gedaan. En wij zullen om 13.30 uur, wanneer de zaak hervat, daarover spreken”, zei Mary.