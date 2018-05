Trein rechtstreeks uit China tot België

In de haven van Antwerpen is vanmorgen de allereerste trein uit China aangekomen via de 'nieuwe Zijderoute'. Dat is een spoorlijn genoemd naar de bekende Zijderoute, eeuwenlang dé belangrijkste verbinding tussen het Oosten en het Westen. Transport over het spoor is goedkoper dan via de lucht en een pak sneller dan over het water.

Precies zestien dagen is de trein onderweg geweest, de allereerste Zijderoutetrein naar ons land. Vanmorgen reed hij de Antwerpse haven binnen. Aan boord waren 41 containers met allerlei industriële mineralen om hier verder te verwerken. De treinverbinding is een mijlpaal voor de haven.

De trein vertrok op 26 april in de Chinese havenstad Tangshan (bij Peking) om via Kazachstan, Rusland, Wit-Rusland, Polen en Duitsland ons land te bereiken. Een traject van ongeveer 11.000 kilometer, langs de mythische Zijderoute uit de klassieke oudheid.