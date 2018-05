Transmigranten steken Poolse arbeiders neer

In Blankenberge zijn twee Poolse arbeiders gewond geraakt bij een steekpartij. De twee zijn woensdagnacht neergestoken door wellicht drie illegale transmigranten, die in een vrachtwagen probeerden te kruipen.

De twee Poolse arbeiders probeerden hun manoeuvre te verhinderen, maar ze werden neergestoken met cuttermessen. “Een arbeider is lichtgewond, maar de andere arbeider is zwaargewond geraakt”, zegt Philippe Denoyette, woordvoerder van de politiezone Blankenberge. “Hij kreeg messteken in zijn aangezicht. Aan de linkerzijde van zijn gezicht is hij blijvend verlamd.”

De politie is bijna honderd procent zeker dat het om illegale transmigranten gaat. “Ze probeerden waarschijnlijk in een vrachtwagen te klimmen om zo de oversteek naar Groot-Brittannië te maken.” De daders zijn sindsdien spoorloos.