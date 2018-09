Twee transmigranten zijn tijdens een transport van de federale politie uit de bus kunnen ontsnappen. In het centrum van Rijkevorsel slaagden de mannen erin via het dakraam uit de bus te springen en weg te vluchten. De bus was op weg van Merksplas naar het centrum 127bis in Steenokkerzeel. De politie kon een man snel weer inrekenen, de andere blijft spoorloos en staat nu internationaal geseind.