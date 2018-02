Tournée Minérale overleven? 5 tips

Vandaag gaat Tournée Minérale van start, de actie die iedereen uitdaagt om een maand lang geen alcohol te drinken. Dat kan soms behoorlijk moeilijk zijn. Hoe kom je die maand zonder kleerscheuren door? Enkele tips.

Wees goed voorbereid

Je zal af en toe behoorlijk op de proef gesteld worden als je februari alcoholvrij wil beleven. Ga daarom vooraf al eens na wat de moeilijke momenten kunnen zijn. Zo kan je al enkele alternatieven bedenken voor tijdens het weekend of tijdens een etentje.

Juiste voorraad

Een maand zonder alcohol betekent niet dat je alleen op water moet overleven. Er zijn best wat lekkere alternatieven, maar die zijn vaak erg gesuikerd. Zorg er daarom voor dat je voldoende gezonde alternatieven in huis hebt. Wees creatief en maak bijvoorbeeld zelf een gezonde ice tea of mocktail.

Supporters

Vertel vrienden, familie en collega’s dat je meedoet aan Tournée Minérale. Je omgeving is namelijk erg belangrijk om het vol te houden. Ze kunnen je steunen, stimuleren en aanmoedigen. Nog beter is het natuurlijk als jullie samen meedoen.

Wachten

Heb je zin in een glas alcohol? Wacht dan gewoon tot die overgaat. Het klinkt te simpel om waar te zijn, maar als je ’s avonds gewend bent om te ontspannen met een streekbiertje, kan je beter gewoon even wachten.

Beloning

De gezonde inspanning om het een maand zonder alcohol te doen, verdient ook een beloning. Die geeft bovendien moed om het vol te houden. Je hoeft zelfs niet te wachten tot februari om is om jezelf te verwennen. Ook na elke week of nadat je tijdens een avondje uit op de proef bent gesteld, verdien je een avondje naar de cinema of een dagje shoppen.