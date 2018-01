"Touchscreen in wagen te gevaarlijk"

De grote aanraakschermen in nieuwe auto’s leiden bestuurders te veel af en dat kan ongevallen veroorzaken. Dat zeggen verschillende verkeersorganisaties. Zij vragen om internationale afspraken.

Op de aanraakschermen kan je tegenwoordig niet alleen de gps bedienen, maar bijvoorbeeld ook berichten ontvangen of muzieklijsten samenstellen. Daardoor zijn veel mensen afgeleid en dat leidt tot gevaarlijke situaties in het verkeer, zeggen verkeersorganisaties.

“Het gevaar zit vooral in het feit dat je aandacht wordt afgeleid, net omdat je naar het scherm moet kijken om het te bedienen”, zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. “In een klassieke wagen kan dit allemaal meer op de tast gebeuren.”

Internationale afspraken

Volgens een Europese studie zijn we tijdens het autorijden tot wel tien procent van de tijd afgeleid door alle systemen. Ook verkeersorganisatie VAB deed de test: het instellen van de navigatie kostte minstens 33 seconden, waardoor we aan 50 kilometer per uur maar liefst 455 meter niet op de weg letten.

De verkeersorganisaties willen internationale afspraken vastleggen. De sector daarentegen zegt dat ze al veel doen door bijvoorbeeld spraakherkenning aan te bieden. Ze wijzen er ook op dat de GSM gebruiken nóg gevaarlijker is.