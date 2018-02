Torben: "Andere jongen na het pesten"

Praat over het feit dat je gepest wordt, het is de enige manier om het tij te doen keren. Dat is het advies van Torben (18), die in het eerste en tweede middelbaar hardnekkig gepest werd. Hij deed zijn verhaal bij Sam, Heidi en Wim in de ochtendshow van Qmusic. “Het pesten heeft van mij een andere jongen gemaakt.”

De 18-jarige Torben werd in de radiostudio uitgenodigd naar aanleiding van de Week tegen Pesten, een campagne die vandaag van start gaat. Daar vertelde hij over hoe hij het slachtoffer werd van zwaar pestgedrag tijdens de eerste twee jaren op zijn nieuwe school.

“In begin was het met woorden, maar ik ging er niet op in en daarom zijn ze steeds verder gegaan. Ik kreeg fysiek klappen en werd bijvoorbeeld ook geduwd. Ze deden mij pijn.” Het ging zelfs zover dat hij hardhandig op de grond werd getrokken, tot zijn broek letterlijk scheurde.

Ook emotioneel sloeg het pestgedrag grote wonden. “Ik sloot me op in mijn kamer en werd agressief tegenover mijn ouders. Ik was niet meer dezelfde. Ik ben helemaal veranderd, ik ben andere jongen geworden.” Het pestgedrag leidde er zelfs toe dat Torben overwoog om een einde te maken aan zijn leven.

Lange tijd geheim

Hoewel Torben hard werd aangepakt, duurde het toch een hele tijd voor hij erover durfde te praten. Zelfs voor zijn ouders hield hij het anderhalf jaar geheim. “Ik schaamde mij en ik had ook schrik dat ze mij nog harder gingen aanpakken als ik erover ging spreken.”

Een sneeuwbal in zijn oog en het feit dat hij eventjes niet meer kon zien, was uiteindelijk de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Hij vertelde het aan zijn ouders en veranderde van school. Het is een stap die hij achteraf gezien sneller had moeten zetten.

“Mijn advies? Je moet zeker met je ouders praten, want zij staan het dichtste bij je en moeten het gewoon weten. Verwittig daarna je school. Als zij niets doen, moet je gewoon een andere school zoeken. Want als je er niet over praat en je het blijft het opkroppen, dan gaat er plots een bom ontploffen. En dat wil niemand.”