Topmannen Fortis niet vervolgd voor ondergang

Meer dan tien jaar na de teloorgang van Fortis heeft het Brusselse parket besloten om niemand meer te vervolgen. Dat meldt het Brusselse parket.

In 2013 wilde het parket nog zeven ex-bestuurders van de Fortis-groep en Fortisbank voor de rechtbank slepen omdat zij de beleggers onvoldoende zouden geïnformeerd hebben over de blootstelling van Fortis aan de gevolgen van de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten, ten tijde van de overname van de Nederlandse bank ABN Amro.

Maar na bijkomend onderzoek en eerdere gerechtelijke beslissingen in binnen- en buitenland heeft het Brussels parket nu zijn visie bijgesteld en besloten de zeven ex-bestuurders van de Fortis-groep en Fortisbank toch niet te vervolgen. Ook belangenvereniging Dolor zal niet vervolgd worden.