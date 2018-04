Topman leger vindt beslissing "verdedigbaar"

De topman van het Belgisch leger, generaal Marc Compernol, vindt het "verdedigbaar" dat de informatie over de studie van de F-16’s niet werd doorgespeeld naar de minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Dat zei hij vandaag in de Kamercommissie Defensie, waar hoorzittingen aan de gang zijn over het dossier.

Uit die studie van Lockheed Martin bleek dat de F-16’s langer kunnen meegaan dan aanvankelijk gedacht. De materiaalbeheerder kolonel Peter Letten kreeg die resultaten in handen, maar gaf die niet door aan Vandeput.

Compernol noemt dat “verdedigbaar”. Hij beschreef de materiaalbeheerder als een ingenieur met meer dan 25 jaar ervaring met F-16's. Hij handelde als beheerder die vliegtuigen in de lucht moet houden, maar bovendien binnen de mindset van de politieke beslissing om de F-16's te vervangen. Verlengen was met andere woorden geen optie meer.

Ook ging de studie enkel in op één deelaspect van een mogelijke verlenging, namelijk de metaalmoeheid, maar niet op de corrosie, radar, communicatie, operationele relevantie, enzovoort. "De materiaalbeheerder heeft een beslissing genomen die ik verdedigbaar vind", aldus de CHOD.

Vertrouwen in mensen

"Heeft een kolonel de bevoegdheid om dat zelf te beslissen?", ging generaal Compernol voort. Hij legde uit dat het leger bestaat uit zowat 30.000 mensen, dat het met zeer uiteenlopende opdrachten bezig is en waar honderdduizenden documenten circuleren.

"Om zo'n organisatie te beheren, moet je vertrouwen in de competentie van mensen om op hun niveau beslissingen te nemen", luidde het. "Had ik hiervan geweten, dan hadden we hier waarschijnlijk niet gezeten, maar dat is niet relevant."

Klokkenluidersstatuut

Hij gaf nog aan dat er binnen Defensie geen formeel klokkenluidersstatuut bestaat. Hij kondigde aan dat duidelijker zal worden aangegeven dat militairen met klachten of vragen steeds naar de Federale Ombudsdienst kunnen stappen.