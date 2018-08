Tijgermug nu definitief in onze regio

De Aziatische tijgermug heeft zich permanent in onze regio gevestigd. De mug zit in de Nederlandse gemeente Weert, vlakbij de Belgische grens. Dat blijkt uit een Europees onderzoek. De meeste inwoners maken zich geen zorgen, maar de mug kan wel gevaarlijk zijn.

De Aziatische tijgermug is kleiner dan een gewone mug en heeft witte vlekken op haar poten. Ze werd al op verschillende plaatsen gesignaleerd en is nu ook in Nederland en België opgedoken. In de Nederlandse gemeente Weert, waar het beestje zich definitief heeft gevestigd, maken de inwoners zich nog geen zorgen. “Ik heb er geen last van. Gewoon goed insmeren. Het is net zo irritant als een gewone mug”, zegt een van hen.

Virussen

Maar de Aziatische tijgermug is niet zo onschuldig. Ze wordt vooral gevreesd omdat ze ziektes doorgeven, zoals bijvoorbeeld het zikavirus. Wie niet gestoken wil worden smeert zich best goed in met een sterk antimuggenmiddel.

De tijgermug komt via havens en luchthavens naar West-Europa.