Tijdens pensioen heeft u kapitaal van 392.000 euro nodig

De Belg die tijdens zijn pensioen zijn levensstandaard wil behouden, moet tegen dan een extra kapitaal opbouwen van gemiddeld 392.000 euro. Een groepsverzekering en pensioensparen volstaan daarvoor niet.

Het wettelijke pensioen is gemiddeld maar 62% van het laatste loon. Wie zijn levensstandaard wil behouden, moet dus bijkomende inkomstenbronnen aanboren of een extra pensioenkapitaal aanleggen. Dat kan onder meer via de groepsverzekering en het fiscaal aangemoedigde pensioensparen.

Na omzetting in een rente verhoogt dat laatste de inkomsten in de praktijk evenwel gemiddeld maar met 17%, zodat er nog steeds een kloof blijft, aldus een analyse van Belfius. Dat betekent dat het absoluut nodig blijft om zelf bij te sparen.

Zo zal iemand met een loon van 2.200 euro netto, die ook een groepsverzekering heeft en aan pensioensparen doet, zelf nog moeten zorgen voor een kapitaal van gemiddeld 129.600 euro. Om tot dat bedrag te komen, moet hij vanaf zijn 35ste maandelijks 395 euro sparen via een spaarrekening, of 262 euro als hij kan beleggen met een opbrengst van 3%.

Kloof overbruggen

Uiteraard is elke situatie anders. Om iedereen inzicht te geven in zijn persoonlijke toestand, komt Belfius met de app Yume. Daarin kunnen gebruikers hun inkomsten ingeven en hun reeds gespaarde bedrag, alsook hun geplande grote uitgaven. Verder houdt de app rekening met de persoonlijke pensioenvoorzieningen die door de overheidsinstantie Sigedis worden bijgehouden. De app is zowel beschikbaar voor klanten van de bank als voor niet-klanten.