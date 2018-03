Terreurslachtoffers binnen het jaar vergoed

De slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem zullen binnen het jaar vergoed worden. Dat heeft de regering aangekondigd.

Verschillende slachtoffers van de aanslagen op 22 maart 2016 wachten nog steeds op een schadevergoeding, maar nu is er een akkoord bereikt met de verzekeringssector. Daardoor zullen alle terreurslachtoffers een vergoeding krijgen, zelfs wie niet verzekerd is tegen een terreuraanslag.

De invaliditeitsgraad van een slachtoffers wordt vanaf nu binnen het jaar vastgesteld, waardoor er sneller een schadevergoeding kan uitgekeerd worden. "In de huidige wetgeving is daar nog heel wat discussie over, maar in de toekomst moet elke aanslag gedekt zijn", zegt minister van Economie Kris Peeters.

Ook Belgische slachtoffers in het buitenland krijgen een uitkering.