Er is een tekort aan thuisverpleegkundigen. Nochtans zijn er de voorbije vijf jaar een kwart meer begonnen met een zelfstandig statuut. Maar ze haken af. Vooral de jongeren gooien snel de handdoek in de ring omdat er te veel administratie is en de werkuren te lastig zijn

Thuisverplegers moeten vooraleer ze aan de verzorging van een patiënt beginnen een hoop administratie afhandelen. Elke dag wachten dertig tot veertig patiënten op haar, en dat zes dagen op zeven. Het is zo druk omdat er 3.000 thuisverpleegkundigen te weinig zijn. Terwijl er op vijf jaar tijd 47 procent meer zelfstandigen gestart zijn.

Pensioen

De vraag naar thuisverpleegkundigen zal alleen nog maar toenemen. Want een grote groep gaat de eerstkomende jaren met pensioen. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen trekt daarom aan de alarmbel.

Sensibilisering

"Wij roepen op om de nodige sensibiliseringscampagnes te doen zodanig dat nog meer jongeren kiezen voor een beroep verpleegkunde”, zegt Christine Mattheeuws, van het NZS. “Bovendien moeten we zorgen dat het beroep aantrekkelijker wordt gemaakt. En dat de administratieve rompslomp wordt herleid”, klinkt het.