Tandartsen: “Pas jaarlijkse controle aan”

De tandartsen willen het systeem van de verplichte jaarlijkse controle voor patiënten veranderd zien. Nu wordt dat geregeld per kalenderjaar, waardoor er de laatste weken van het jaar telkens een stormloop is naar de tandarts. Zij stellen een ander systeem voor: wie bijvoorbeeld in mei op controle gaat, moet tijd krijgen tot mei volgend jaar voor een nieuwe afspraak.

Tandartsen draaien opnieuw overuren dit eindejaar. Want wie niet op controle gaat voor het einde van het jaar, betaalt extra voor sommige behandelingen door de invoering van het monzorgtraject.

