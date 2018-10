Systeem BE-Alert staat verre van op punt

BE-Alert, het systeem van de overheid dat ons in geval van nood een sms stuurt, staat verre van op punt. Dat bleek vanmorgen na een lek in een chemisch bedrijf in Tessenderlo. De gemeente stuurde drie alerts, onder meer een oproep om ramen en deuren te sluiten, maar sommige mensen kregen alleen het laatste bericht, toen alles weer veilig was.

Rond twintig voor zeven was er vanochtend een ontploffing, in het chemisch bedrijf Vynova in Tessenderlo, waarbij er zoutzuur ontsnapte. De burgemeester startte het gemeentelijk rampenplan: ramen en deuren moesten dicht, straten werden afgesloten.

Rond 7.00 uur stuurde de gemeente een BE-Alert, een nood-sms. Een eerste van in totaal drie. Alleen kregen sommige mensen enkel een sms, toen bleek dat de situatie onder controle was.