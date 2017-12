Syriërs met humanitair visum aangekomen

De twee eerste gezinnen die een humanitair visum krijgen, zijn vandaag aangekomen in ons land. Dat gebeurt met toestemming van staatssecretaris Francken, en in samenwerking met de christelijke Sant’ Egidio-gemeenschap. In totaal mogen volgend jaar 150 Syrische vluchtelingen op deze manier naar België komen.

De twee gezinnen werden warm ontvangen bij hun aankomst op de luchthaven van Zaventem. Ze kregen applaus, bloemen en hartelijke kussen; De families zijn de twee eerste van 150 die met een humanitair visum naar ons land mogen komen. De Syriërs zijn heel gelukkig dat ze deze kans kregen.

Gelukkig

Ze behoren tot de gelukkigen die, met dank aan de Sant’ Egidio-gemeenschap én Staatssecretaris Theo Francken, geselecteerd zijn om in België hun asielprocedure te starten. Niet na een levensgevaarlijke tocht op de Middellandse Zee maar gewoon met het vliegtuig zoals andere mensen.

De initiatiefnemers hopen dat humanitaire visa veel vaker beschikbaar zouden worden gesteld voor Syriërs want voorlopig blijft het een gunst die enkel de staatssecretaris kan toekennen.