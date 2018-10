Sven Mary woedend: "Het moet allemaal rap-rap-rap gaan"

In het gerechtsgebouw van Tongeren hielden de onderzoeksrechters vannacht een race tegen de want tegen vanmorgen 6 uur moesten alle verdachten gezien en/of vrijgelaten worden of onder aanhoudingsmandaat geplaatst worden. Advocaat Sven Mary reageert woedend voor de camera’s van VTM NIEUWS.

Na middernacht kwam Sven Mary plotseling naar buiten. Hij is woedend over de gang van zaken en vertelt dat zijn cliënt voetbalmakelaar Karim Mejjati blijft aangehouden. De makelaar wordt verdacht van witwas maar wordt niet vervolgd voor criminele organisatie of matchfixing.

"Als men in dergelijk belangrijk dossier er niet in slaagt om organisatorisch de zaak te regelen en om 21 uur een derde onderzoeksrechter moet optrommelen die dan het dossier niet kent en een belangrijke beslissing moet nemen over de vrijheid van iemand beroven”, zegt Mary. “Als men dat aan een onderzoeksrechter overlaat die het dossier niet kent, dan lijkt me dat een organisatorisch probleem en dan moeten de rechterlijke macht en de protagonisten daar even stil bij staan."

Rap-rap-rap

“Het moet allemaal rap-rap-rap gaan”, fulmineert Mary. “Het moet vooruitgaan met de geit maar als het over zo’n belangrijke beslissingen over iemand zijn leven gaat moet het niet vooruitgaan met de geit maar moet het met kennis van zaken gebeuren.”

Advocaat Mary begrijpt niet waarom het nu allemaal zo snel moet gaan, terwijl het parket gisteren maar tot 18.30 uur werkte, terwijl men dan ook wat later had kunnen werken.

Bekijk hier het integrale interview: