In stukken gesneden lijk ontdekt in Maas: vrouw geeft na ruim tien jaar moord toe

De vrouw van een Duitser die meer dan tien jaar geleden verdween, heeft nu bekend dat ze hem vermoord heeft. Zijn romp en hoofd werden in juni 2008 in een plastic zak teruggevonden in de Maas in Amay (provincie Luik). Zijn armen en benen zijn al die tijd spoorloos gebleven.

Peter J. uit Bergheim verdween in 2008, maar werd nooit als vermist opgegeven. Hij was toen 46 jaar. Toen bepaalde delen van zijn verminkt lichaam ontdekt werden, startte de politie een onderzoek.

Tien jaar lang zou er echter geen doorbraak komen. Agenten focusten zich te veel op de plek waar het lijk gevonden werd.

De gouden tip kwam er uiteindelijk toen de zaak vorig jaar nog eens opgevist werd in een Duits tv-programma dat draait rond onopgeloste misdaden. De kijkers kregen te horen dat het slachtoffer een tattoo op de rechterschouder droeg met de namen Sabine en Peter. Dankzij een telefoontje kon de man eindelijk geïdentificeerd worden.