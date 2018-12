Studentenclubs in Leuven moeten doopactiviteiten voorlopig stopzetten

Elke studentenclub die actief is in Leuven wordt vandaag bij de rector verwacht. Ze moeten alle doopactiviteiten voorlopig stopzetten, en een gedragscode ondertekenen. Dat is toch wat de Leuvense rector Luc Sels eist. Vorige week is een student overleden na afloop van een uit de hand gelopen doop. Nog twee anderen zijn in het ziekenhuis beland.

Om 14 uur worden de voorzitters van de Leuvense studentenclubs bij rector Luc Sels verwacht. Hij wil dat ze het charter van de Leuvense Universiteit rond leefregels en afspraken in verband met dopen tekenen.

Zwaar aangeslagen

De rector is zwaar aangeslagen door het overlijden van Sanda D. een student van 20. Hij moest vorige week tijdens zijn doop bij studentenclub Reuzegom een fatale hoeveelheid visolie drinken.

De rector roept alle studentenverenigingen en -clubs ook op om voorlopig geen dopen meer te houden, tot er duidelijke afspraken zijn met iedereen. De koepel van studentenverenigingen LOKO is tevreden.

Tuchtonderzoek

Intussen heeft de rector ook een tuchtonderzoek opgestart naar de leden van Reuzegom die aanwezig waren op de doop. De betrokken studenten riskeren een tuchtstraf gaande van een blaam tot uitsluiting van de universiteit.