Studenten werken ipv vieren op oudejaar

Heel wat studenten kozen ervoor om op oudejaarsnacht te werken in plaats van te vieren. En daar hadden ze een goede reden voor, want wie werkt in de nacht van oud naar nieuw verdient makkelijk de helft meer dan op een andere dag. VTM NIEUWS ging langs in een feestzaal in Rillaar.

Daar stonden gisteravond tien studenten klaar voor driehonderd feestvierders. Ellen en Thijs telden er niet af, maar dienden er op en ruimden de tafels af.

“Ik heb daar bewust voor gekozen omdat oudejaar voor mij niet zo speciaal is”, vertel Ellen, studente psychologie. “En het verdient wel net iets meer dan een normale shift.”

Het is ook makkelijker werken, merken de studenten, want de klanten zijn op oudejaar net iets vrolijker. “De mensen amuseren zich en die sfeer neem je toch over”, zegt chemiestudent Thijs.