Straks langere termijn bij terugbetaling?

N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp wil de regeling over de terugbetaling van medicijnen door ziekenfondsen aanpassen. Wie vandaag van de dokter een voorschrift krijgt voor medicijnen en wil dat het ziekenfonds de medicijnen terugbetaalt, moet binnen de drie maanden naar de apotheek. Van Camp wil die termijn uitbreiden tot een jaar.

De mensen die vandaag na drie maanden met hun voorschrift naar de apotheek gaan, krijgen hun medicijnen gewoon mee. Alleen moeten ze die volledig uit eigen zak betalen, want de mutualiteit betaalt maar terug als je binnen de drie maanden naar de apotheek gaat. Wie niet de volle pot wil betalen, moet terug naar de dokter voor een nieuw briefje.

Kamerlid Yoleen Van Camp, zelf doctor in de medische wetenschappen, komt nu met een wetsvoorstel om de termijn van drie maanden te verlengen. “Wij stellen voor om de geldigheidsduur van geneesmiddelenvoorschriften op één jaar te leggen, net zoals de terugbetalingstermijn”, zegt ze aan VTM NIEUWS.

Meer duidelijkheid

Die termijn is volgens Van Camp duidelijker voor iedereen, zeker nu binnenkort het klassiek doktersbriefje verdwijnt. Daardoor zullen patiënten er helemaal geen zicht meer op hebben of hun voorschrift nog geldig is, klinkt het. “In ons voorstel is het duidelijk voor iedereen: de terugbetalingstermijn én de geldigheidsduur worden op één jaar gebracht.”