Stiekem toch kosten bij nieuw energiecontract

De ombudsman voor energie klaagt aan dat sommige energieleveranciers toch een verbrekingsvergoeding aanrekenen als mensen willen overstappen naar een andere leverancier. Op de factuur heet dat een abonnementskost. De leveranciers zeggen dat ze die moeten aanrekenen om al hun kosten te dekken en dat er niets stiekem aan is. Het staat duidelijk op de factuur, menen zij.

De ombudsman voor energie, Eric Houtman, onderzoekt klachten of problemen over onze stroomfactuur. Hij merkt op dat de abonnementskost op sommige rekeningen fors gestegen is. Het gaat om bedragen van 50 tot 70 euro per contract.

Je moet die abonnementskost dikwijls voor een volledig jaar betalen, ook als je na een paar maanden overstapt naar een goedkopere energieleverancier. Dat kan voor klanten een reden zijn om niet over te stappen. “Het grote probleem met deze praktijk is dat er onrechtstreeks een verbrekingsvergoeding wordt ingebouwd, die kan oplopen tot honderd euro en meer”, zegt Houtman.

Nodige kost

Zowel Luminus, Essent, Octa+ als Mega hebben zo een abonnementskost ingebouwd. Zij willen niet reageren en verwijzen door naar hun federatie. Daar valt te horen dat de abonnementskost nodig is om investeringen terug te winnen.

De federale Ombudsdienst voor Energie ontving tijdens het werkingsjaar 2017 overigens in totaal 5.797 klachten. Dat is een stijging met vijf procent tegenover het jaar daarvoor. Het gaat vooral om klachten over meter- en factuurproblemen, verkoop- en marketingpraktijken van leveranciers, betalingsproblemen en prijstransparantie.