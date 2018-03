Stewardess 22/03 zoekt man die haar hielp

De Indiase stewardess, bekend van de iconische foto van vlak na de aanslag op Zaventem, is weer in ons land. Ze woont er donderdag de herdenkingsplechtigheid bij na de aanslagen van 22 maart 2016. De vrouw hoopt dat ze binnenkort weer aan de slag kan als stewardess en ze hoopt nog één iemand die haar die dag heeft geholpen, terug te vinden. Daarom doet ze via VTM NIEUWS een speciale oproep.

Nidhi Chaphekar is vanmorgen geland op Schiphol. De vrouw werd bekend als de gewonde vrouw in het gele stewardessenjasje. Vandaag verraden enkel de handschoenen die haar verbrande handen beschermen, haar verwondingen. Ze ziet er goed uit en voelt zich al stukken beter.

Medisch nog niet goedgekeurd

“De liefde die ik krijg van mensen doet me stralen”, vertelt Nidhi aan VTM NIEUWS. “Het is zoals bij een plant. Als je goed voor een plant zorgt, als je hem voedt en veel zonlicht geeft en genoeg lucht, dan straalt hij meer dan de andere. Ik ben zoals die gelukkige plant, die altijd bloeit.”

Nidhi doet nu administratief werk voor Jet Airways. Maar als ze haar ex-collega's ziet, verlangt ze terug naar haar oude job. “Ik werk nog niet als stewardess omdat ik de toestemming nog niet heb gekregen”, klinkt het. “Ik ben medisch nog niet goedgekeurd. Ik hoop dat ik snel terug als stewardess kan vliegen. Maar als ik niet in staat ben om in een noodgeval mijn werk als stewardess goed te doen, dan wil ik zeker niemand zijn leven in gevaar brengen.”

Wie is mysterieuze helper?

Het is voor Nidhi extreem belangrijk om iedereen te bedanken die haar op 22 maart 2016 heeft geholpen: elke verpleegster, dokter en politieagent. Ze heeft ze allemaal teruggevonden, behalve één iemand. En daarom start ze nu een zoektocht.

“Hij droeg een wit hemd, met 'Brussels' er op geschreven. Hij had blond haar, hij was klein en heel slank. Hij zorgde voor mij en vijf anderen en hij zei: ‘Hou vol, alles komt goed’. Ik zou hem dolgraag ontmoeten.”

Bent u die persoon of kent u hem? Laat het ons weten op vtmnieuws@vtm.be of via de Facebookpagina van VTM NIEUWS.