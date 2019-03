Enkele scholen in Vlaanderen gaan hun leerlingen verplichten om deel te nemen aan de klimaatmars van morgen. Daarvoor krijgen ze de steun van Vlaamse onderwijskoepel GO!, en ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zei vanochtend dat veen verplichte deelname is toegetaan. Daarop komt nu stevige kritiek, vooral uit N-VA-hoek.