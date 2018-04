Sterrenkundigen willen meer ‘donkere plekken’

Sterrenkundigen willen meer donkere gebieden in ons land, waar ze dan meer sterren kunnen zien. Zogenaamde sterrenparken bestaan al in het buitenland en de sterrenkundigen hopen dat onze overheid er ook eindelijk werk van maakt. Want door de lichtvervuiling is vaak maar een fractie van de sterren te zien.

We krijgen helaas niet vaak een prachtige sterrenhemel te zien, omdat er te veel licht is. Op de kaart van Europa is dat duidelijk te zien: ons land, vooral Vlaanderen, steekt er bovenuit. Alleen in de Westhoek en in het diepe Limburg zijn er wel nog donkere plekken.

Om deze donkere gebieden te creëren moet iedereen meehelpen. Enkele gemeenten dimmen of doven nu al de straatverlichting, al is dat nu meestal om te besparen. Maar ook wij kunnen meehelpen, door bijvoorbeeld onze tuinverlichting beter af te stellen. In Nederland en Frankrijk bestaan er al sterrenparken, maar bevoegd Minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft bij ons nog geen nieuwe regelgeving gepland.