Steeds minder diefstallen uit wagens

Iedere dag worden in België 135 diefstallen uit auto’s gepleegd. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS heeft opgevraagd. In vergelijking met vorige jaren is dat een daling. Dat komt onder meer omdat de politie een prioriteit maakt van de strijd tegen autoinbraken.

Ook de politie in Wetteren heeft oog voor de problematiek. Zij doen daarom regelmatig preventieacties, zoals vandaag. Zes agenten controleren alle geparkeerde wagens in bepaalde buurten om te kijken of er geen waardevolle spullen in liggen. Want die nonchalante houding, die Vlamingen vaak hebben, verhoogt de kans op een diefstal.

11% minder

In de eerste zes maanden van 2016 werden nog 27.536 diefstallen vastgesteld in België. In diezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 24.415, een daling van zo’n elf procent.

De politie in Wetteren geeft tijdens de preventieacties ook (logische) tips aan de burgers om een diefstal te voorkomen. Die luiden als volgt: 1) Laat zo weinig mogelijk waardevolle spullen los in de auto slingeren, 2) Indien je niet anders kan dat spullen in de auto te laten liggen, leg ze dan ook uit het zicht.