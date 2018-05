Steeds meer mensen willen zwembad

Zwembadbouwers krijgen tien procent meer aanvragen van mensen die een zwembad in de tuin willen. En vaak koppelen ze daar meteen ook een sauna aan. Ze willen vakantie in hun eigen tuin kunnen doorbrengen. En liever dan ergens een buitenverblijf te kopen, investeren ze in een zwembad.

Toch moet je al wat budget hebben voor zo'n zwembad: voor een basiszwembad betaal je al snel 40.000 euro, extra opties zoals een warmtepomp of afdekrol doen de prijs natuurlijk nog oplopen.

Heel wat mensen kiezen naast het zwembad ook nog voor een buitensauna, voor een basismodel ben je zo'n 10.000 euro voor kwijt.