Steeds meer klachten over pakjeskoeriers

De Ombudsdienst voor de Post krijgt steeds meer klachten binnen over koeriersbedrijven. Dat legde het radioprogramma ‘De Inspecteur’ bloot. Mensen klagen vooral dat ze een briefje in de bus vinden waarop staat dat ze niet thuis waren, terwijl dat wel het geval was.

Cijfers van 2017 zijn er nog niet, maar in 2016 waren er 809 klachten, terwijl dat er in 2015 maar 593 waren. Volgens sommigen heeft het met tijdsdruk te maken. “Gewoon te veel werk op korte tijd”, klinkt het.

88 procent van de klachten gaan over pakjes van bpost. “De postbode moet uiteraard aanbellen. Dat is de procedure”, vertelt Barbara Van Speybroeck van bpost. “Wij leveren ook meer dan de helft van alle pakjes, logisch dus dat wij de meeste klachten krijgen.”

Wachttijd

Bij bpost stijgt het loon van de koeriers per geleverd pakje. Een mogelijke oplossing zou zijn om een verplichte wachttijd in te stellen. Dat ligt volgens Van Speybroeck echter niet op tafel, omdat je het niet kan controleren en omdat elk huis anders is.