Steeds meer kant-en-klare feestmaaltijden

Steeds meer Vlamingen kiezen voor een kant-en-klare feestmaaltijd op kerstavond. Traiteurs moeten dit jaar acht procent meer bestellingen klaarmaken in vergelijking met vorig jaar, dat blijkt uit een rondvraag van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

Voor slagers en traiteurs is het dan ook dé topdag van het jaar. Traiteurs merken dat gevulde kalkoen ook dit jaar de ultieme kerstklassieker is, net als de parelhoen.

“Dit is drukste dag van het jaar”, zegt Marceau Van Riet, van traiteur Marceau. “Het is een stresserende dag, we moeten veel voorbereidingen. Ik heb deze week gemiddeld drie uur per nacht geslapen.”