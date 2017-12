"Start voornemens pas op 1 februari"

Binnenkort maken heel wat mensen weer goede voornemens. Opvallend: onderzoekers raden aan om pas in februari met die voornemens te beginnen en dus niet bij het begin van het nieuwe jaar.

Een nieuw jaar gaat voor heel wat mensen gepaard met goede voornemens. En dat is ook hard nodig, zegt IDEWE, de dienst voor preventie en bescherming op het werk. Want uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de 300.000 ondervraagde werknemers te veel weegt.

Een op drie rookt

De mannen doen het opmerkelijk slechter dan de vrouwen. Zo weegt 60 procent van de mannen te veel, tegenover 46 procent van de vrouwen. Bijna drie vierde van de werknemers beweegt minder dan een half uur per dag. En ook roken blijft een pijnpunt. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat een op de drie werknemers rookt.

Een maand uitstel

De onderzoekers raden aan om goede voornemens met een maand uit te stellen. “Meestal beginnen mensen op 1 januari met hun goede voornemens, maar januari is ook de maand van veel feesten en nieuwjaarsrecepties”, zegt Lode Godderis van IDEWE aan VTM NIEUWS. “In de maand februari zijn die meestal voorbij, dus het is misschien beter om dan pas te starten met de goede voornemens. Dat is ook een periode waarin heel wat campagnes gevoerd worden rond leven zoals Tournée Minérale.”