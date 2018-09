Staking Ryanair zorgt voor verwarring bij passagiers

De "grootste staking ooit" bij luchtvaartmaatschappij Ryanair zorgt hier en daar voor onduidelijkheid op Brussels Airport. In ons land heeft negentig procent van het personeel het werk neergelegd, met 22 geschrapte vluchten in Zaventem als gevolg. Passagiers waarvan de vlucht wél doorgaat, zijn verward. Ook in vijf andere landen wordt er gestaakt.

Net als bij vorige stakingen eisen de vakbonden dat ze erkend worden en dat Ryanair lokale contracten zou afsluiten en het nationale arbeidsrecht zou respecteren. In enkele landen werd er intussen vooruitgang geboekt, met cao's of beloftes van Ryanair, maar die stappen vooruit bleken onvoldoende om de staking af te wenden.

