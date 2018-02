Staking in gevangenissen "goed opgevolgd"

In de gevangenissen zijn de cipiers gisterenavond om 22 uur met een stakingsactie gestart die nog tot morgenochtend 6 uur zal lopen. Al de hele week wordt in de gevangenissen actie gevoerd tegen het personeelstekort: cipiers werken sinds maandag twee uur minder per dag. "De staking wordt goed opgevolgd", klinkt het bij de vakbonden.

Overleg tussen de bonden en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bracht nog geen oplossing, maar woensdag kwam de minister plots met het voorstel om te bekijken of de gevangenissen een beroep kunnen doen "op personeelsleden van de Civiele Bescherming die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen".

De vakbonden reageerden verrast, maar wezen het voorstel niet bij voorbaat af. Volgende week maandag stemt de ACV-achterban over het voorstel van Geens, is te horen bij ACOD-collega Robby De Kaey.

Goed opgevolgd

In de Vlaamse gevangenissen is een kwart van het personeel aan het werk, zegt het gevangeniswezen. In de Waalse gevangenissen is dat de helft.

Waar vannacht in heel wat Vlaamse gevangenissen nog al de cipiers aanwezig waren, gemiddeld 70 procent, zijn er dat vanochtend al heel wat minder (27 procent). Uitschieter is Leuven-Centraal met 8 procent. Komen ook uit onder de 20 procent: Brugge (11,24 %), Dendermonde (18,75 %), Gent (20 %), Hasselt (17,24 %), Tongeren (20 %) en Turnhout (19,23 %). In Wallonië is de gemiddelde bezettingsgraad hoger: 56 procent is daar aan het werk. In Dinant en Hoei kwamen vrijdagochtend zelfs alle cipiers opdagen. In Bergen is dan weer maar 16 procent aan het werk.

Nog een actie?

Voorlopig heeft het ACV geen mandaat om ook volgende week vrijdag te staken, maar als de achterban het voorstel van Geens afwijst, staakt ACV ook dan. Wat betreft ACOD gaat de staking van volgende week vrijdag door, maar zij zitten dinsdag samen over het voorstel van Geens. "Enkel als de achterban het voorstel op dinsdag 6 februari aanvaardt, wordt die actie afgeblazen", zegt De Kaey.

De bonden protesteren omdat ze vinden dat minister Geens de beloftes niet nakomt die in mei 2016 werden gemaakt, na de vorige grote stakingsactie in de gevangenissen. ACV en ACOD stellen dat de toegezegde aanwervingen veel te traag verlopen.

"Er zijn al meer dan 500 aanwervingen geweest en deze trein stopt niet", klinkt het dan weer op het kabinet-Geens. Volgens de minister is er sprake van "een continue investering in het personeel van het gevangeniswezen".

